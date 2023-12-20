Карта спецоперации на Украине 20 декабря

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 20 декабря можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны России, на купянском направлении отражено пять атак штурмовых групп 115-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери Киева составили до 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На краснолиманском направлении ВС РФ отразили две атаки 63-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

На донецком направлении российские силы отразили атаку штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ. Общие потери Украины на данном направлении составили до 250 военных убитыми и ранеными, танк и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки Zuzana-2 производства Словакии и AS-90 производства Великобритании, две гаубицы «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Акация», гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На южнодонецком направлении ВС России нанесли огневое поражение живой силе 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 110 военных, два пикапа и две самоходные артиллерийские установки «Акация».

На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14-й бригады Нацгвардии Украины, 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ. Суточные потери противника на данном направлении составили до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два орудия Д-20 и гаубица Д-30.

На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери противника составили до 75 человек убитыми и ранеными, два автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», орудие «Гиацинт-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 553 самолета, 260 вертолетов, 9899 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 202 танка и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7416 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 502 единицы специальной военной автомобильной техники.