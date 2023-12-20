Число рейсов из Астрахани в Москву увеличат на новогодние праздники

В период новогодних праздников количество ежедневных авиарейсов из Астрахани в Москву увеличат до шести. Ведутся переговоры по увеличению частоты рейсов из Астрахани в Санкт-Петербург. Об этом пишет «Астрахань-24» со ссылкой на гендиректора аэропорта Дениса Диденко.

По его словам, в высокий туристический сезон, весной и осенью, будет совершаться до семи перелетов в день по маршруту Астрахань — Москва. Заполняемость рейсов в столицу России меняется в диапазоне от 87 до 94%. В среднем самолеты заполнены на 88%.

В Петербург сейчас самолеты летают по четыре-пять раз в неделю. В скором времени перелеты по этому направлению могут стать ежедневными. Заполняемость рейсов оценивается в среднем по году в 91%.

Ранее, 16 декабря, рабочая группа по вопросам обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорт Краснодара признала возможным возобновление работы авиагавани после 25 декабря.