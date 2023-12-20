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Исполком РФС проголосовал против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Исполком Российского футбольного союза (РФС) в среду, 20 декабря, проголосовал против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола.

Как передает издание «Спорт-Экспресс», все члены исполкома посчитали, что переход в Азию без гарантий от Международной федерации футбола (ФИФА), не имеет смысла.

Отмечается, что РФС продолжит усилия по возвращению к международным соревнованиям через Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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В конце февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские футбольные клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом спецоперации России по защите Донбасса.

В декабре того же года исполком Российского футбольного союза несколько раз собирался для обсуждения вопроса перехода в Азиатскую конфедерацию, но решение так и не было принято.

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