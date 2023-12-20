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ПВО России сбила украинский вертолет Ми-24 в ДНР

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Фото: commons.wikimedia.org/Oleg V. Belyakov
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Российская система противовоздушной безопасности (ПВО) сбила украинский вертолет Ми-24 в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 декабря сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами ПВО в районе железнодорожной станции Углесборочная в ДНР сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины», — рассказали там.

Всего за сутки ПВО РФ также сбила 32 украинских беспилотника в ДНР, ЛНР (Луганской Народной Республике) и Херсонской области, и перехватила пять снарядов HIMARS.

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Ранее, 19 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в технике с начала контрнаступления, начатого 4 июня, составили 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков, включая 37 Leopard, 2348 бронемашин различного класса, 50 из которых — боевые машины пехоты (БМП) Bradley.

До этого, 16 декабря, авиацией ВКС России в районе Орехова Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, поражены живая сила и военная техника ВСУ в 125 районах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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