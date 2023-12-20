Двое жителей Забайкалья приняли роды у собаки в Саянских горах

Двое путешественников из Забайкалья во время восхождения на Саянские горы в Красноярском крае приняли роды у собаки. Об этом сообщает издание Chita.ru в своем паблике в социальной сети «ВКонтакте».

Животное увязалось за туристами по пути, мужчины решили назвать ее Любой.

«Шли-шли по горам-ручьям, и вдруг Люба решила рожать. Вот так бывает — женщины выбирают лучший роддом, а собака выбирает интересное место. Люба решила ощениться на высоте 1500 м», — сказано в сообщении.

Путешественники сняли с себя футболки и обустроили животному шалаш, а на обратном пути загрузили всех щенков в рюкзак и вместе с роженицей спустили вниз. Первенца назвали Аршан. Как отмечает ИА ChitaMedia, собаку с новорожденными щенятами оставили в надежных руках.

Ранее в декабре сообщалось, что кинолог назвал раздражающие собак вещи. К примеру, питомца могут раздражать поддразнивания во время игры и навязчивый контакт.