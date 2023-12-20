Пропавшую без вести москвичку нашли мертвой у озера в Подмосковье

Труп девушки, которая несколько дней считалась без вести пропавшей, нашли возле озера в Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале областного главка Следственного комитета (СК) России в среду, 20 декабря.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» обнаружил тело 27-летней девушки в 100 м от озера Рябиновое в селе Воскресенское Богородского городского округа, передает RT.

По данным телеканала «360», у девушки выколоты глаза, а штаны спущены до колен. По предварительным данным, также пропала банковская карта.

Как пишет Life.Ru, погибшую, предположительно, зовут Кристина. По предварительным данным, девушка поссорилась со своей 62-летней мамой и утром ушла из дома в Кузьминках. 16 декабря она на такси отправилась в неизвестном направлении, один раз вышла на связь с родственниками, после чего ее телефон был выключен.