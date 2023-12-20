Более 5 тыс. жителей центра Ульяновска остались без света

Утром 20 декабря электричество пропало в квартирах более 5 тыс. жителей центра Ульяновска. Причина в том, что на подстанции «Северная» сработала аварийная защита, из-за чего одна из ячеек отключилась.

Подача электроэнергии была прекращена в части домов на улицах Орлова, Тухачевского, Федерации, Красноармейской, Кролюницкого, Островского, Рылеева, Радищева, Средний Венец, а также в Молочном переулке, пишет ulpravda.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Специалисты сначала локализовали аварийный участок, а затем вывели его из эксплуатации. Значительную часть потребителей уже запитали, всем остальным пообещали свет в ближайшее время.

По словам главного инженера «УльГЭСа» Сергея Лапшова, подобные ситуации возникают регулярно, особенно летом, по два–три раза в сутки.

Ранее, 15 декабря, сообщалось, что в Псковской области без электроснабжения остались около 3,5 тыс. человек. Причина — аварии из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных штормом «Ваня».