В Москве изъяли 673 килограмма кокаина, который собирались переправить в ЕС

В Москве изъяли 673 кг латиноамериканского кокаина на сумму от 2,5 млрд до 6,5 млрд рублей, предназначенного для отправки в страны Европейского союза (ЕС). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России в среду, 20 декабря.

«Пресечена очередная попытка международной преступной группировки использовать территорию России для транзитного перемещения и сбыта наркотиков», — говорится в сообщении ЦОС.

Как отмечается, были установлены личности двух граждан РФ, прибывших в Московский регион из приграничных субъектов специально для проведения многоэтапной наркооперации.

Они намеревались получить в российской столице ранее доставленную в страну особо крупную партию кокаина из Латинской Америки и перевезти ее к месту контрабандного вывоза в государства ЕС. Для этого наркокурьеры использовали арендованный на подставное лицо транспорт, а также поддельные документы, добавили в ведомстве.

В конце ноября сообщалось о разоблачении в России сети нарколабораторий, руководимой с Украины. В рамках расследования был задержан 21 человек, в том числе 12 украинских граждан. У преступников было изъято почти 1,5 т мефедрона.