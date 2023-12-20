Реклама
Прямой эфир
Экономика
Эксперт рассказал о больших поставках российского СПГ в Японию
Мир
Власти ЕС заморозили €28 млрд активов бизнесменов из РФ и Белоруссии
Мир
The Washington Post убрала с главной страницы рубрику о ситуации на Украине
Мир
Генпрокуратура ФРГ подтвердила запрос о взыскании €720 млн российских активов
Общество
Мужчину в Москве приговорили к 14,5 года за тройное убийство в 1995 году
Общество
Памфилова заявила о предложении провести электронное голосование в 29 регионах
Общество
Собянин рассказал о планах продлить МЦД до Твери, Калуги и Тулы
Экономика
Цена барреля нефти Brent поднялась до $80 впервые с 1 декабря
Мир
Парламент Киргизии одобрил законопроект об изменении флага страны
Общество
ЦИК получила заявки 16 претендентов в кандидаты на должность президента РФ
Пресс-релизы
Росприроднадзор открыл выставку работ победителей премии «Экология — дело каждого»
Мир
Чехия и Словакия попросили ЕК сохранить поставки российской нефти
Общество
Аэропорт Волгограда сообщил о возобновлении работы
Общество
ФСБ изъяла в Москве почти 700 кг предназначенных для переправки в ЕС наркотиков
Происшествия
Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в центре Москвы

Советский суд Краснодара лишил родительских прав осужденных супругов Бугорковых

0
Фото: пресс-служба судов Краснодарского края
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Советский районный суд Краснодара лишил родительских прав супругов Бугорковых, осужденных за истязания и убийство пятилетнего сына женщины. Об этом 20 декабря сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

«Решением суда Алена Бугоркова лишена родительских прав в отношении несовершеннолетней дочери 2022 г.р., Сергей Бугорков лишен родительских прав в отношении двух несовершеннолетних — 2020 и 2022 г.р.», — говорится в сообщении.

Кроме того, с Бугорковых взысканы алименты на содержание детей до достижения ими совершеннолетия. До этого Бугоркова уже была лишена родительских прав в отношении двух несовершеннолетних детей 2011 и 2020 г.р.

В июне 2022 года Бугорковы нанесли не менее 38 ударов по голове и туловищу мальчика различными предметами, в результате полученных травм ребенок скончался. В попытке скрыть преступление они инсценировали пропажу мальчика, а его тело спрятали в лесу. В апреле 2023 года суд приговорил Бугоркова к 22 годам колонии строго режима, его жену — к 18 годам колонии общего режима.

Сирота, казалось бы: откуда в детдомах 20 тыс. «родительских» детей
Более трети жителей домов ребенка скрыты от публичной статистики

Ранее, 27 ноября, «Известия» рассказали, из-за чего можно лишиться родительских прав и какие правовые последствия такой вердикт суда несет для самого родителя и ребенка.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023