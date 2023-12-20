Советский суд Краснодара лишил родительских прав осужденных супругов Бугорковых

Советский районный суд Краснодара лишил родительских прав супругов Бугорковых, осужденных за истязания и убийство пятилетнего сына женщины. Об этом 20 декабря сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

«Решением суда Алена Бугоркова лишена родительских прав в отношении несовершеннолетней дочери 2022 г.р., Сергей Бугорков лишен родительских прав в отношении двух несовершеннолетних — 2020 и 2022 г.р.», — говорится в сообщении.

Кроме того, с Бугорковых взысканы алименты на содержание детей до достижения ими совершеннолетия. До этого Бугоркова уже была лишена родительских прав в отношении двух несовершеннолетних детей 2011 и 2020 г.р.

В июне 2022 года Бугорковы нанесли не менее 38 ударов по голове и туловищу мальчика различными предметами, в результате полученных травм ребенок скончался. В попытке скрыть преступление они инсценировали пропажу мальчика, а его тело спрятали в лесу. В апреле 2023 года суд приговорил Бугоркова к 22 годам колонии строго режима, его жену — к 18 годам колонии общего режима.

Ранее, 27 ноября, «Известия» рассказали, из-за чего можно лишиться родительских прав и какие правовые последствия такой вердикт суда несет для самого родителя и ребенка.