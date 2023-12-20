Памфилова: поступило 16 заявок от претендентов в кандидаты на выборы президента

В Центральную избирательную комиссию России поступило 16 заявок от претендентов в кандидаты на выборы президента страны. Об этом в среду, 20 декабря, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Сейчас идет активное выдвижение кандидатов в кандидаты на должность президента. На сей момент у нас уже поступили заявки от 16 таких претендентов», — сказала она в ходе заседания.

Памфилова объяснила, что данными заявками занимается рабочая группа под руководством заместителя председателя комиссии Николая Булаева. Предвыборная кампания вступила в активную фазу, добавила глава ЦИК. Она также отметила готовность комиссии к работе с новыми заявками в соответствии с установленными законом процедурами.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. При этом дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

8 декабря действующий глава государства Владимир Путин объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах. Так он ответил на просьбу спикера парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) и участника спецоперации Артема Жоги об участии в президентской кампании.

16 декабря прошло собрание группы в поддержку Путина, его участники единогласно поддержали действующего президента. Днем позже в Москве состоялся съезд «Единой России», на котором партия единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента России. 18 декабря Путин подал в ЦИК документы для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.