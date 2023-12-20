В Подмосковье запустили сервис для поддержки местных производителей

В Московской области заработал онлайн-сервис «100% Подмосковье». Программа, разработанная по поручению президента РФ Владимира Путина, направлена на продвижение товаров и услуг подмосковных производителей.

По словам губернатора Андрея Воробьева, которые приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня», в регионе 430 тыс. представителей малого и среднего бизнеса. По новой программе власти возьмут на себя обучение, рекламу, размещение брендов на виртуальной витрине инвестпортала, регистрацию товарных знаков и многое другое.

Получить новую меру поддержки можно на инвестпортале Московской области. Там же указаны все подробности.

Ранее, 12 декабря, сообщалось, что в Подмосковье трудоустроили порядка 55 тыс. человек с инвалидностью, из них около 10 тыс. работают на квотируемых местах. Сейчас в регионе около 1,8 тыс. свободных вакансий для инвалидов. Поддержку и содействие в трудоустройстве оказывает подмосковный Центр занятости.