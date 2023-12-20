Суда на воздушной подушке завершили сезон навигации в Сыктывкаре

Сезон навигации судов на воздушной подушке «Хивус» и «Кайман» завершился в Сыктывкаре. Об этом сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на руководителя МУП «Жилкомсервис» Андрея Каппа.

На текущий момент специалисты ведут работы по консервации и дефектовке судов. Транспортные средства готовят к следующему сезону, составляется график поставки запчастей.

На прошлой неделе ледовую переправу открыли в Алешино. Пересечь реку может транспорт массой не более 3,5 т. На момент открытия переправы толщина льда превышала 35 см.

В Корткеросском районе ледовую переправу оборудуют через реку Вычегду на месте понтонного моста. Она будет работать на автодороге «подъезд к селу Носим от автодороги Сыктывкар — Троицко-Печорск» у поселка Подтыбок.