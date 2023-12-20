Поезд насмерть сбил мальчика на станции Овражки в Подмосковье

В Московской области мальчик получил смертельные травмы в результате наезда поезда на станции с Казанского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте (ЗМСУТ) Следственного комитета (СК) России в среду, 20 декабря.

«Утром 19 декабря 2023 года электропоездом сообщением Москва — Черусти на 31-м км станции Овражки Казанского направления МЖД смертельно травмирован несовершеннолетний», — рассказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

По предварительной информации, мальчик находился в наушниках и капюшоне на железнодорожных путях вне зоны пешеходного перехода.

Восточный следственный отдел на транспорте ЗМСУТ СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).

В этот же день поезд насмерть сбил мужчину на железнодорожной станции Солнечное в Ленинградской области, передает RT.

Пострадавший в результате происшествия получил ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму живота, разрыв селезенки, осколочный перелом лопатки, а также множественные переломы ребер и ушибленные раны грудной клетки. Мужчина умер в реанимации. В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента и личность погибшего.

5 декабря уборщик снега с железнодорожных путей попал под хозяйственный поезд на станции Бекасово-1, пишет РИАМО. Рабочий выжил, но получил многочисленные травмы.