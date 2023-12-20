Власти ЕС заморозили €28 млрд активов бизнесменов из РФ и Белоруссии

Государства, входящие в состав Евросоюза (ЕС), после начала конфликта на Украине заморозили уже порядка €28 млрд частных активов российских и белорусских бизнесменов и компаний. Об этом 20 декабря сообщил источник в Еврокомиссии (ЕК).

Там не стали скрывать своих планов относительно того, что данные финансовые средства хотели бы использовать «на украинском направлении».

«В этом контексте мы можем сообщить, что на данный момент страны — члены ЕС заморозили около €28 млрд активов, принадлежащих российским и белорусским олигархам и компаниям», — цитирует собеседника «РИА Новости».

Также в ЕК подчеркнули, что в ЕС сохраняется единство в поддержке Киева.

До этого, 1 ноября, совладелец Альфа-банка, российский бизнесмен Петр Авен назвал многомиллиардные инвестиции в западные государства ошибкой. Другой совладелец банка, Михаил Фридман, также заявил, что жалеет о крупных инвестициях за границей, в частности о вложениях денег в Англию.

12 декабря Bloomberg со ссылкой на соответствующий проект ЕК сообщил, что механизм передачи Украине доходов от использования замороженных активов России может содержать несколько шагов: на первом этапе будут выбраны активы, которые будут задействованы, на втором — определены действия, которые будут предприняты с ними. В дальнейшем после вычета расходов и национальных налогов чистая прибыль от использования российских замороженных активов будет направлена сначала в бюджет Евросоюза, а затем Украине.

6 ноября газета Politico сообщила о проблемах, с которыми страны Евросоюза столкнулись при планировании использования замороженных в Европе для восстановления Украины активов РФ. Отмечается, что опасения против данной меры выразили Бельгия и Люксембург, которые хотели бы избежать финансовых и юридических рисков. В настоящее время в ЕС законодательная база для конфискации частной собственности россиян отсутствует.

В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что всего в Европе заблокировано €300 млрд резервов ЦБ России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.