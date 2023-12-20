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Выезд из Омска расширят до четырех полос за 2,6 млрд рублей

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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В Омской области ведется поиск подрядчика, который займется капитальным ремонтом дороги А-320 Омск — Черлак — граница с Республикой Казахстан. Выезд из Омска планируют расширить с двух полос до четырех.

Согласно порталу госзакупок, начальная стоимость контракта составляет 2,6 млрд рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета, пишет ИА «Омскрегион». Ремонт охватит участок Черлакской трассы протяженностью 13 км.

По условиям контракта подрядчик расширит дорогу и разделит встречные потоки отбойниками. Это позволит повысить безопасность движения по трассе. Кроме того, планируются замена асфальтового покрытия, светофоров и дорожных знаков, обустройство тротуаров и обновление освещения.

В качестве заказчика выступает «Сибуправтодор». Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 11 января 2024 года. Ремонт должен начаться в апреле.

Ранее в Омске привели в порядок 14 дорог, протяженность которых составляет более 15 км.

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