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Глава De Beers исключил возможность отличия российских алмазов от других

Глава De Beers: таможенники не смогут отличить российские алмазы от других
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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На таможенной службе сотрудники не смогут отличить алмаз российского производства от какого-либо другого. Об этом 20 декабря заявил Financial Times глава алмазодобывающей компании De Beers Эл Кук.

По его словам, не ясно, как работает система по отслеживанию алмазов, которые были произведены в РФ.

«При всем желании среднестатистический таможенный агент не сможет, взглянув на один бриллиант и другой, сказать: «Это российский», — указал он.

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Ранее, 18 декабря, Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Он подразумевает новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России. Еврокомиссия на запрос «Известий» проинформировала, что на личное использование бриллиантов граждан РФ санкции не распространяются. Их при въезде россиян в страны ЕС конфисковывать не планируют.

До этого, 14 декабря, Великобритания тоже заявила о введении запрета на импорт алмазов из России с 1 января 2024 года. Страна также ввела эмбарго на экспорт в РФ ряда товаров двойного назначения, включая детали машин и электронику.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы G7 по введению новых санкций на алмазы, заметил, что это давно не является новостью. Он добавил, что российские компании, зная об этом, пытаются хеджировать свои риски. При этом 20 ноября он заявил, что санкции ЕС на российские алмазы ударят по самим европейцам.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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