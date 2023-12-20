Более 20 новых автобусов вывели на маршруты Мурманска

В Мурманске на городские маршруты вывели 23 новых автобуса. Таким образом, в городе уже обновлено 84% парка общественного транспорта, а в области — 88%. В некоторых муниципалитетах транспорт обновили полностью, рассказал губернатор Андрей Чибис.

Автобусы закупили в рамках региональной программы обновления пассажирского транспорта «Транспорт Севера» на средства специальных казначейских кредитов. На деньги из регионального бюджета закупили 55 троллейбусов и 69 автобусов, а всего в регионе обновили 233 единицы.

Глава региона, чьи слова приводит ИА «Би-порт», отметил, что, по оценкам специалистов, уровень обновления транспорта в Заполярье — один из самых достойных в стране.

В начале декабря сообщалось, что пять муниципальных образований Мурманской области получили 12 новых детских автобусов. Транспорт был приобретен в рамках реализации стратегического плана «На Севере — жить». Каждая машина оснащена тахографами, спутниковой навигацией, маячками желтого или оранжевого цветов.

