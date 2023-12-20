Телеканал viju+ Comedy приготовил подарок для юных зрителей

Телеканал viju+ Comedy приготовил новогоднюю подборку для юных зрителей и их родителей. Все праздники в эфире – семейные мультфильмы. Полюбившиеся герои будут радовать с 30 декабря по 8 января. Смешные желтые существа, говорящие животные, гномы, монстры и злые птички приглашают телезрителей в увлекательное путешествие по миру анимации каждый день в 16:20.

Предновогодние дни начинаем в компании белки Злюки и крысенка Бадди. Эта озорная парочка точно знает, как учинить веселый переполох и доставить всем неприятности. Особенно, если речь идет об орехах. Совершая мелкие шалости, неразлучные друзья невольно становятся защитниками всего парка и противостоят настоящим преступникам. Смотрите 30 декабря две части мультфильма «Реальная белка».

А 31 декабря всей семьей будем учиться мастерству перевоплощения у любознательного путешественника Джонатана. Только он знает, как можно сойти за своего в компании страшно обаятельных монстров. Случайно попав в отель графа Дракулы, Джонатан оказывается покорен его сумасшедшими родственниками. Юноше предстоит найти новых друзей и завоевать доверие главы семейства. Смотрите на viju+ Comedy две части комедийного анимационного фильма «Монстры на каникулах».

Чтобы бодро начать новый год, потребуются суперспособности. Отважный мальчик Адам умеет очень быстро бегать, лечить прикосновением и понимает язык животных. Эти необычные умения достались ему от отца, который оказался снежным человеком. Теперь Адаму придется стать настоящим хранителем леса и подарить телезрителям остроумный и красивый мультфильм про легендарных существ. Смотрите 1 января «Стань легендой! Бигфут-младший» и «Семейка Бигфут».

Старая пословица гласит: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому смело отправляемся на поиски приключений вместе с любознательным репортером Тинтином, озорной девочкой Пильей, необычным зверьком Кролецыпом, рыжим котом Морисом и мечтательным псом Боуди. Смотрите на viju+ Comedy красочные анимационные ленты «Приключения Тинтина» и «Приключения Пильи» (2 января), «Кролецып и Хомяк Тьмы» (4 января), «Изумительный Морис» (5 января), «Рок Дог» и «Рок Дог 2» (7 января).

Новогодние каникулы — отличное время, чтобы вспомнить любимые сказки из детства. Особенно, если знакомые персонажи появляются в новых историях. 6 января на встречу со зрителями поспешит девушка с хрустальной туфелькой в мультфильме «Золушка и заколдованный принц». В этот же день трудяги-гномы и их подруга Белоснежка появятся на экранах в ленте «Красные туфельки и семь гномов».

В праздничные дни главное — не забыть, что нужно иногда и мир спасать. Об этом всегда помнит страшный снаружи и добрый внутри изобретатель Грю. Он и вас научит совмещать дела мировой важности и семейные хлопоты. 3 января viju+ Comedy покажет любимые миллионами зрителей мультфильмы «Гадкий я» и «Гадкий я 2», а 4 января смотрите «Миньоны» — историю о маленьких отважных друзьях Грю.

Чтобы не было скучно, можно немного пошалить. Особенно хорошо это получается у семерых сорванцов из фильмов «Моя ужасная няня» и «Моя ужасная няня 2» (8 января), а также у зеленых поросят из анимационной ленты «Angry Birds в кино» (5 января).