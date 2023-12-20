Центр бокса в Казани отремонтируют за 420 млн рублей к саммиту БРИКС
В Казани отремонтируют Центр бокса и настольного тенниса. Работы приурочат к саммиту БРИКС. Они оцениваются в 419,6 млн рублей. Тендер опубликован на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит привести здание в порядок, благоустроить территорию, приобрести мебель и инвентарь. Работы должны завершить до 1 декабря 2024 года. Заказчиком выступает Главстрой Татарстана. Деньги на ремонт поступят из республиканского бюджета, уточняет ИА «Татар-информ».
Саммит БРИКС запланирован в Казани на октябрь 2024 года. С инициативой провести его в столице Татарстана в рамках российского председательства в организации выступил президент РФ Владимир Путин.
В столицу Татарстана приглашены главы 26 государств. Планируется на саммите утвердить список стран — кандидатов в новые партнеры БРИКС.
Ранее, 6 декабря, сообщалось, что в Казани реконструируют Центральный стадион. Работы проведут к Играм БРИКС. Их стоимость оценивается в 1 млрд рублей. Деньги на ремонт поступят из бюджета Татарстана.