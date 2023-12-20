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Американист оценил решение суда Колорадо о запрете участия Трампа в выборах

Дудаков: Байден хочет вставить палки в колеса предвыборной кампании Трампа
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Фото: Global Look Press/Catherine Nance
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Решение Верховного суда американского штата Колорадо о запрете экс-президенту США Дональду Трампу принять участие в местных праймериз — история серьезная, но не фатальная для Трампа и его предвыборного штаба. Об этом 20 декабря «Известиям» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«Юристы Трампа уже смогли выиграть иски как раз с попытками его не допустить до выборов в ряде штатов, в частности Мичиган, Миннесота и Нью-Гэмпшир. Там не удалось демократам сорвать участие Трампа. В Колорадо тоже решение первой нижестоящей инстанции окружного суда было в пользу Трампа, но решение Верховного суда, как мы видим, оказалось уже не в пользу Трампа. Это первое такое решение. <…> Сейчас юристы Трампа намерены подавать апелляцию сначала в апелляционный суд, потом в Верховный суд. Вероятность того, что они выиграют, немаленькая, это нужно понимать», — сказал он.

При этом Дудаков указал на то, что Колорадо — не критический штат для Трампа ни на праймериз, ни на выборах, так как это «довольно демократический штат». Тем не менее это создает «опасный прецедент», поэтому Трамп и его юристы будут пытаться с этим бороться.

«А именно с тем, чтобы все-таки отбиться, и допуск на праймериз и на выборы был, чтобы такого прецедента не совершилось. Но даже если они проиграют, как я уже сказал, я не думаю, что какое-то значимое количество штатов пойдет по пути Колорадо, и, скорее всего, никак это особенно на предвыборную кампанию Трампа не повлияет», — сказал американист.

Он предположил, что, наоборот, эта ситуация повысит рейтинг Трампа, поднимется возмущение в американском обществе.

«Трамп и так на текущий момент является фаворитом и на праймериз, и в рамках основной президентской гонки, он обходит [действующего президента США Джо] Байдена в 16 из 20 последних опросов. Поэтому очевидно желание демократов хоть как-то вставить палки в колеса его президентской кампании. Но опять же это может в итоге ни к чему не привести, если Трампу удастся выиграть в вышестоящих судебных инстанциях», — заключил политолог.

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И что может повлиять на исход президентской гонки в США

Накануне Верховный суд американского штата Колорадо запретил Трампу принимать участие в местных праймериз, где должен определиться кандидат от республиканцев на президентских выборах в ноябре 2024 года. В документе отмечалось, что доказательства свидетельствуют о том, что Трамп участвовал в мятеже 2021 года. Как уточняется, подобное решение суда в отношении бывшего американского лидера связано с 14-й поправкой к Конституции США, запрещающей занимать государственные должности тем, кто участвовал в мятеже.

Затем спикер палаты представителей американского конгресса, республиканец от штата Луизиана Майк Джонсон заявил, что решение Верховного суда Колорадо о запрете участия Трампа в местных праймериз является политически предвзятым и его, возможно, его отменят.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы в США на ноябрь 2024 года.

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