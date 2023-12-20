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В Кремле рассказали о согласовании сроков визита президента Венесуэлы

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Фото: TASS/Zuma/E]Boris Vergara
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Сроки визита в Россию президента Венесуэлы Николаса Мадуро на данный момент согласовываются, сообщил 20 декабря на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

О возможности визита венесуэльского лидера в РФ до конца этого месяца заявил 5 декабря помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

«Согласовываются сроки, сейчас можно сказать, что до конца года это уже не состоится. Но этот визит на повестке дня, и, как только сроки будут согласованы, этот визит состоится», — сказал Песков.

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Ранее, 22 ноября, президент РФ Владимир Путин одобрил проект договора с Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

До этого, 16 ноября, глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто. По ее итогам Россия и Венесуэла договорились о практических мерах по расширению торговой и инвестиционной кооперации.

Пинто также заявил, что оба государства будут совместно противостоять давлению со стороны стран Запада за счет укрепления сотрудничества вопреки попыткам подорвать свой суверенитет.

Кроме того, министр тогда же рассказал «Известиям», что республика будет продолжать сотрудничество с Россией в военной сфере. По его мнению, с начала 2000-х годов страны уверенно развивают взаимоотношения в этой области.

В октябре вице-премьер Александр Новак заявил, что торговый оборот России и Венесуэлы в январе–июле 2023 года вырос на 70%. Кроме того, по его словам, Москва также видит перспективу сотрудничества с Каракасом в газовой отрасли.

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