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Мужчину в Москве приговорили к 14,5 года за тройное убийство в 1995 году

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Измайловский районный суд Москвы приговорил к 14,5 года колонии общего режима 51-летнего Коте Дарсалию, который зарубил топором трех спящих человек в 1995 году. Об этом 20 декабря сообщила на своем сайте столичная прокуратура.

Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей. Фигурант осужден по пп. «а», «е», «з» ст. 102 УК РСФСР («Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление»).

Преступление было совершено в июле 1995 года в квартире, расположенной в жилом доме по улице Первомайской.

«После совершения преступления Дарсалия покинул место происшествия и более 27 лет проживал на территории другого государства. Его причастность к совершению преступления установлена в ходе следственных и оперативных мероприятий, а также по результатам проведенных экспертиз. Свою вину в совершении преступления он не признал», — добавили в надзорном органе.

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Ранее, 15 декабря, в Иркутской области и других регионах России были задержаны 10 лидеров и членов преступной группировки, причастных к убийству троих человек, совершенному 20 лет назад. По версии следствия, задержанные причастны к убийству трех мужчин, совершенному в мае 2003 года.

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