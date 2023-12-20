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NYT узнала о требовании военных США к Киеву удержать территории в 2024 году

NYT: военные США требуют от Киева удерживать оставшиеся территории в 2024 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Некоторые военные Соединенных Штатов Америки требуют от Украины, чтобы в течение 2024 года она удержала оставшиеся у нее территории и перешла к собственному производству вооружений. Об этом написала газета The New York Times в среду, 20 декабря, со ссылкой на источники.

«Некоторые в американских вооруженных силах хотят, чтобы Украина придерживалась стратегии «держать и строить» — сосредоточиться на удержании территории, которая у нее есть сейчас, и наращивании способности производить собственное оружие в течение 2024 года», — говорится в статье.

Авторы материала пишут, что, столкнувшись с препятствиями в конгрессе по вопросу выделения Украине помощи, администрация президента США Джо Байдена «продвигает создание совместных предприятий между американскими и украинскими производителями оружия».

Как отмечается, поскольку «украинское наступление сейчас застопорилось, а шансов на наступление на суше мало», цель будет состоять в том, чтобы «создать достаточно реальную угрозу с помощью дронов и ракет большой дальности, чтобы появилась возможность для содержательных переговоров с Россией в конце следующего года или в 2025 году».

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Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, что вопрос переговоров с Россией по урегулированию конфликта сейчас неактуален.

До этого, 17 декабря, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что непримиримость украинского президента Владимира Зеленского относительно необходимости начать переговоры с Россией вместо продолжения военных действий может полностью истребить население страны. Он подчеркнул, что Зеленскому потребовались миллиарды, чтобы продолжить конфликт после того, как мирное соглашение было близко.

В конце ноября президент России Владимир Путин еще раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также глава государства подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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