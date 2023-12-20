Жительницу Приамурья осудили на 16,5 года за поджог мужа

Ранее судимую жительницу Амурской области признали в убийстве с особой жестокостью своего мужа и умышленном уничтожении имущества путем поджога. Об этом в среду, 20 декабря, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным правоохранителей, трагедия произошла днем 1 января 2023 года в селе Мазаново. Между 43-летней местной жительницей и ее мужем произошла ссора из-за того, что мужчина занес в дом бензопилу. Оба супруга находились в состоянии алкогольного опьянения. Во время потасовки злоумышленница облила мужа бензином и подожгла, после чего ушла из дома.

В жилище произошел пожар, пишет ИА PriamurMedia. Мужчина погиб на месте от полученных ожогов. Кроме того, огонь полностью уничтожил принадлежащий ему дом.

Как отмечает Амурская служа новостей, женщина была ранее судима за убийства. Суд признал рецидивистку виновной в новом убийстве и назначил ей наказание в виде 16 лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на один год.