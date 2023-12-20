Нарушения организации питания выявили в 70% школ Удмуртии

Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения в организации питания в образовательных учреждениях Удмуртии. Общая сумма штрафов составила 72 тыс. рублей.

С начала учебного года проверки охватили 125 школ и семь организаций питания. Также профилактические визиты прошли в 101 школе. Нарушения выявили примерно в 70% заведений. Об этом пишет ИА «Сусанин».

В ряде учреждений нарушалась продолжительность перемены, перерыв на прием пищи составлял меньше 20 минут. Кроме того, в 1,8% проб обнаружено несоответствие калорийности рациона. Отклонения по микробиологическим показателям выявлены менее чем в 1% проб. Также в организациях нарушались условия хранения продуктов и сроки прохождения медицинских осмотров сотрудников.

По итогам проверок составлено 14 административных протоколов с общей суммой штрафов 72 тыс. рублей. Школам выдали 96 предписаний по устранению нарушений.