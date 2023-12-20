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Колокольцев сообщил об удвоении количества киберпреступлений в РФ за пять лет

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Количество кибепреступлений за последние пять лет в России выросло в два раза, большая часть из них — тяжкие и особо тяжкие. Об этом 20 декабря сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений, говорится в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

«За последние пять лет количество противоправных деяний в указанной сфере возросло в два раза. Сейчас это треть от всех зарегистрированных преступлений. Больше половины из них относится к категории тяжких и особо тяжких», — сказал министр.

Колокольцев добавил, что большая часть киберпреступлений — кражи и мошенничество.

Хакерские атаки на компании, факты киберхищений денег у граждан фиксируются всё чаще. Криминальные схемы злоумышленников постоянно меняются.

Ранее, в середине ноября, руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян рассказал, что сервисы VPN дают возможность мошенникам рассылать вредоносное ПО на телефоны пользователей. Кроме того, у пользователей VPN больше риск утечки личных данных.

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Перед этим, 3 ноября, старший вице-президент, директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо посоветовал пользователям смартфонов отказаться от публикации конфиденциальных данных, не доверять письмам и сообщениям в чатах, перепроверять информацию и устанавливать приложения только из официальных источников, чтобы не стать жертвой киберпреступников.

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