Памфилова заявила о предложении провести электронное голосование в 29 регионах

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова 20 декабря заявила, что на выборах президента РФ в 2024 году предлагается провести электронное голосование в 29 регионах наряду с традиционным.

«Предлагается провести дистанционное голосование в 29 субъектах России. Потенциально участие в электронном голосовании могут осуществить около 38 млн избирателей», — отметила она на заседании комиссии.

По ее словам, в одном из регионов дистанционное электронное голосование (ДЭГ) пройдет впервые.

7 декабря Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента России. ЦИК РФ приняла решение о проведении выборов с 15 по 17 марта 2024 года.

Памфилова 8 декабря отметила, что многодневное голосование становится традиционным для России. Она напомнила, что, по итогам общероссийского голосования по поправкам к Конституции в 2020 году, стало понятно, что трехдневное голосование встречает у многих избирателей поддержку. Подобный формат применялся и в 2021 году на выборах депутатов в Госдуму РФ.

В тот же день действующий глава государства Владимир Путин объявил после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле о намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах.