Шестилетняя девочка получила удар током от гирлянды в Оренбуржье

Шестилетняя девочка пострадала от удара током от новогодней гирлянды в Бузулуке (Оренбургская область). Ребенку оказали медицинскую помощь.

Инцидент произошел в жилом доме. По словам матери ребенка, девочка играла в прятки. Она спряталась за диван и задела спиной провод, который был подключен к розетке. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

Провод оборвался, из-за чего девочка получила удар током. Мать незамедлительно вызвала скорую помощь. Информация о происшествии передана в правоохранительные органы.

В Красноуфимске Свердловской области младенец 2022 года рождения схватил провод гирлянды, подключенной к сети, и получил удар током. От электротравмы ребенок скончался на месте.