Собянин рассказал о планах продлить МЦД до Твери, Калуги и Тулы

Московские центральные диаметры (МЦД) будут продлены до Твери, Калуги и Тулы, сообщил 20 декабря мэр Москвы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Мосгордумой.

«Сеть МЦД будет продлена в регионы. Поезда наземного метро свяжут Москву с Тверью, Калугой, Тулой и другими крупнейшими городами Центральной России», — приводятся его слова на сайте московского комплекса градостроительной политики.

Кроме того, продолжится обновление подвижного состава московского транспорта. Также планируется строительство трех новых линий и 40 станций метро, отметил глава города.

Ранее, 7 декабря, Собянин одобрил планы строительства трех московских городских вокзалов Моссельмаш, Лихоборы и Останкино. Помимо этого, в проект вошли планы строительства западного вестибюля станции МЦК «Лихоборы» и трамвайной линии протяженностью порядка 3,5 км от Аргуновской улицы к станции МЦД-3 «Останкино».

30 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что с машин на МЦД пересели уже 55 тыс. автомобилистов. Отказ автомобилистов от рутинного использования машин оказывает положительное влияние на транспортную сеть города — в результате вылетные магистрали и автомобильные дороги разгружаются, добавил Ликсутов.

В начале сентября президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы открыли четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4). Маршрут соединяет города Апрелевку и Железнодорожный, пересекая столицу. Также центральный диаметр проходит от Киевского до Горьковского направления Московской железной дороги.