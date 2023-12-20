Парламент Киргизии одобрил законопроект об изменении флага страны

Парламент Киргизии одобрил законопроект об изменении государственного флага страны. Информация об этом появилась на официальном сайте законодательного собрания республики 20 декабря.

«На заседании парламента сегодня, 20 декабря, депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О внесении изменений в закон Кыргызской Республики «О государственных символах Кыргызской Республики» во втором и третьем чтениях», — указано в сообщении.

Сообщается, что инициаторами проекта выступили депутат Улан Примов и спикер парламента Нурланбек Шакиев. Изменение элемента государственной символики поддержал президент Киргизии Садыр Жапаров. Законопроект поддержали 59 депутатов, против проголосовали пятеро законодателей.

В законопроекте предлагают изменить волнообразную форму лучей, расположенных на вершине юрты, на прямые. Отмечается, что лучи вызывают у людей ассоциации с подсолнухом, который не является сельскохозяйственной культурой страны. Инициаторы законопроекта добавили, что прямые лучи более похожи на солнечные. Законопроект направлен на устранения неоднозначного трактования флага.

Ранее, 6 декабря, президент РФ Владимир Путин поздравил главу Киргизии Садыра Жапарова с 55-летием. Об этом сообщила пресс-служба киргизского лидера. Путин отметил, что своей деятельностью во главе государства Жапаров снискал «высокое уважение соотечественников и значительный международный авторитет». Российский лидер также подчеркнул, что трудно переоценить вклад Жапарова в развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между РФ и Киргизией. Кроме того, он отметил работу главы Киргизии по конструктивному взаимодействию в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС.

4 ноября стало известно, что киргизское правительство поддержало законопроект о замене изображения солнца на флаге республики, из-за того что оно похоже на подсолнух. Кабинет министров республики решил оставить официальные документы с изображением флага актуальными до окончания срока их действия, включая паспорта и водительские удостоверения. Как отмечалось, при отсутствии временных рамок документы можно будет использовать до принятия соответствующим уполномоченным государственным органом решения об их замене.

Нынешний флаг республики был утвержден в 1992 году, после того как государство провозгласило независимость.

В мае стало известно, что в Киргизии правительство приняло решение изменить эмблему таможенной службы из-за ее сходства с флагом НАТО. Уточнялось, что на новом символе будет изображен многоугольник стального цвета, который напоминает компас.