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Парламент Киргизии одобрил законопроект об изменении флага страны
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Парламент Киргизии одобрил законопроект об изменении флага страны

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Парламент Киргизии одобрил законопроект об изменении государственного флага страны. Информация об этом появилась на официальном сайте законодательного собрания республики 20 декабря.

«На заседании парламента сегодня, 20 декабря, депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О внесении изменений в закон Кыргызской Республики «О государственных символах Кыргызской Республики» во втором и третьем чтениях», — указано в сообщении.

Сообщается, что инициаторами проекта выступили депутат Улан Примов и спикер парламента Нурланбек Шакиев. Изменение элемента государственной символики поддержал президент Киргизии Садыр Жапаров. Законопроект поддержали 59 депутатов, против проголосовали пятеро законодателей.

В законопроекте предлагают изменить волнообразную форму лучей, расположенных на вершине юрты, на прямые. Отмечается, что лучи вызывают у людей ассоциации с подсолнухом, который не является сельскохозяйственной культурой страны. Инициаторы законопроекта добавили, что прямые лучи более похожи на солнечные. Законопроект направлен на устранения неоднозначного трактования флага.

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Ранее, 6 декабря, президент РФ Владимир Путин поздравил главу Киргизии Садыра Жапарова с 55-летием. Об этом сообщила пресс-служба киргизского лидера. Путин отметил, что своей деятельностью во главе государства Жапаров снискал «высокое уважение соотечественников и значительный международный авторитет». Российский лидер также подчеркнул, что трудно переоценить вклад Жапарова в развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между РФ и Киргизией. Кроме того, он отметил работу главы Киргизии по конструктивному взаимодействию в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС.

4 ноября стало известно, что киргизское правительство поддержало законопроект о замене изображения солнца на флаге республики, из-за того что оно похоже на подсолнух. Кабинет министров республики решил оставить официальные документы с изображением флага актуальными до окончания срока их действия, включая паспорта и водительские удостоверения. Как отмечалось, при отсутствии временных рамок документы можно будет использовать до принятия соответствующим уполномоченным государственным органом решения об их замене.

Нынешний флаг республики был утвержден в 1992 году, после того как государство провозгласило независимость.

В мае стало известно, что в Киргизии правительство приняло решение изменить эмблему таможенной службы из-за ее сходства с флагом НАТО. Уточнялось, что на новом символе будет изображен многоугольник стального цвета, который напоминает компас.

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