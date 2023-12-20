Аэропорт Волгограда сообщил о возобновлении работы

Аэропорт Волгограда возобновил работу, сообщила 20 декабря пресс-служба воздушной гавани «Известиям».

«На данный момент прилеты и вылеты воздушных судов в аэропорту Волгограда не ограничены, аэропорт работает в штатном режиме», — сказано в сообщении.

На данный момент ожидается прибытие всех задержанных рейсов.

О введенных ограничениях на полеты сообщалось ранее в этот день. Так, один рейс из Москвы был отправлен на запасной аэродром, ожидалось, что еще один прибудет с задержкой.

По информации источника «Известий», воздушное пространство было закрыто режимом «Ковёр».