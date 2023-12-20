В Москве проведут второй архитектурный конкурс по развитию ВДНХ

В Москве начался прием заявок на конкурс «Золотой колос — 2024», посвященный развитию территории ВДНХ, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Конкурсантам предстоит создать ландшафтно-архитектурную концепцию для территории между первым Лихоборским проездом и Сельскохозяйственной улицей. Подать заявку можно до 31 января 2024 года на сайте выставки», — рассказала Сергунина.

Принять участие в конкурсе могут специалисты в области архитектуры, ландшафтного дизайна и строительства (возраст 18–35 лет), а также творческие коллективы из России, Белоруссии и других стран СНГ.

Проекты будут оценивать по таким критериям, как функциональность, эстетичность, масштабность, уникальность идеи. Работы принимаются до 30 мая.

Награждение победителей состоятся летом 2024 года. За первое место предусмотрена премия в размере 300 тыс. рублей, за второе — 200 тыс. рублей, за третье — 100 тыс. рублей. Три лучшие работы также отметят свидетельствами и памятными статуэтками.

Организатор конкурса — ВДНХ при участии Союза архитекторов России, Ассоциации ландшафтных архитекторов России, Международной ассоциации союзов архитекторов.

«Золотой колос» проводится в столице уже во второй раз. Участники первого сезона разрабатывали проекты комплексного обновления пяти въездных групп ВДНХ: «Север-1», «Север-2», «Север-3», Совхозного и Хованского въездов. Первое место присудили команде из Казани.