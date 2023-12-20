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Хет-трик Марченко принес «Коламбусу» победу над «Баффало» в матче НХЛ

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Фото: REUTERS
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Хоккеист клуба «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко оформил второй в своей карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) хет-трик, тем самым принеся победу своей команде в игре против «Баффало Сэйбрз». Матч состоялся в среду, 20 декабря.

Встреча прошла на стадионе «Кибэнк-центр» в американском городе Баффало и завершилась со счетом 9:4

Всего в этом сезоне Марченко забросил 13 шайб, сыграв в 11 матчах, уточняет «Газета.Ru». Кроме него за «Коламбус» также шайбы в ворота забросили Джонни Годро, Адам Фантилли, Эрик Гудбрансон, Шон Курали, Коул Силлинджер и Кент Джонсон.

«Коламбус Блю Джекетс» одержали вторую победу в трех последних матчах регулярного чемпионата лиги.

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18 декабря сообщалось, что россиянин Александр Георгиев, играющий за американский хоккейный клуб (ХК) «Колорадо Эвеланш», стал лучшим среди вратарей НХЛ в 2023 году. В тот день его команда обыграла «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:2, победа стала 40-й в 2023 году для 27-летнего голкипера.

Таким образом, Георгиев установил рекорд по этому показателю среди всех вратарей лиги. По этому показателю он обошел прошлого рекордсмена Патрика Руа, который выиграл 39 матчей в 2000 году.

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