Семь ледовых переправ открыли на территории ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе 20 декабря открыли движение по семи ледовым переправам. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на информацию «Северавтодора».

В Ханты-Мансийском районе автозимник связывает село Тюли и поселок Выкатной. Начала действовать ледовая переправа через реку Конда. В Кондинском районе открыт проезд между поселком городского типа Междуреченским и поселком Луговым.

В Нижневартовском районе открыта переправа п. Белорусский — с. Ларьяк, в том числе переправа через реку Сабун. Также открыт автозимник с. Ларьяк — д. Чехломей — д. Большой Ларьяк, в том числе переправы через реку Вах и реку Пасол.

В Сургутском районе ввели в эксплуатацию переправы из села Угут в деревни Каюкова и Малоюганский, а также переправу из Сытомино в Горный.

Днем ранее пять ледовых переправ открыли в Красноярском крае. Всего в регионе проезд доступен по 14 ледовым дорогам.