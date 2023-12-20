«Известия» побывали в СВР и показали рассекреченные материалы

«Известия» побывали в Службе внешней разведки России (СВР) и показали рассекреченные материалы, с которых уже сняли гриф «Секретно». Корреспондент Семен Еремин 20 декабря рассказал о подвигах сотрудников.

«Вот снимок, здесь в пресс-бюро Геворк Андреевич встречается с Селией Сандис, британской журналисткой, внучкой Черчилля. Она приехала сказать: «Спасибо, Геворг Андреевич, за спасение моего деда», — рассказал руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

Например, советских разведчиков, супругов Геворка и Гоар Вартанян, британцы считают героями. В 1943 году россияне под оперативными псевдонимами Анри и Анита разоблачили в Тегеране немецких диверсантов, сорвали покушение на генерального секретаря СССР Иосифа Сталина, президента США Теодора Рузвельта и премьер-министра Уинстона Черчилля.

«Приходилось менять паспортные данные. И я выходила за Геворка три раза замуж», — призналась Гоар Вартанян.

На стенах в СВР есть фото легендарных разведчиков, например Алексея Ботяна в день его столетия. Этот разведчик провел десятки операций и спас от разрушения Краков. Отступая, фашисты намеревались полностью его разрушить, но Ботян сорвал этот план.

«Там, где были сложены снаряды, склад, мы вложили туда мину, английскую мину, и взорвали этот склад», — вспоминал Ботян.

Он умер в 2020 году, в год столетия Службы внешней разведки.

Некоторые из операций советских разведчиков до сих пор засекречены. Только в этом году впервые был показан наградной лист Николая Кузнецова.

«Основной его задачей была ликвидация крупных чиновников германских оккупационных администраций на оккупированных территориях, нацистских главарей», — рассказала Наталья Кириллова, куратор выставки «Великая Отечественная война. 19 ноября 1942–7 ноября 1944».

Кузнецов погиб в перестрелке на Западной Украине «в бою с бандой националистов (бандеровцев)», как указано в документах.

«Такой очень целеустремленный человек, наделенный очень многими талантами. Наши разведчики многие были талантливы по-своему, достаточно много было среди них скульпторов, художников-графиков», — отметил писатель, публицист, историк спецслужб Олег Хлобустов.

В своем трехтомнике о героях российской внешней разведки автор Александр Бондаренко уделил много внимания истории Алексея Козлова, который в конце 1970-х добыл крайне ценную информацию о ядерной программе ЮАР, подтвердил факт создания первой в Африке урановой бомбы. Затем он провел два года под пытками в тюрьме. После освобождения он продолжил работать

Руководитель пресс-бюро СВР России заверил, что придет время, когда можно будет узнать о подвигах российских разведчиков, однако, когда это произойдет, сказать невозможно.

Ранее, 6 января, СВР на сайте Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина опубликовала секретные документы, в которых говорилось о том, что Великобритания в начале Второй мировой войны вместе с Францией планировала выпустить так называемую Голубую книгу, в которой детали англо-советских переговоров 1939 года выставляли бы СССР в таком ключе, будто именно его действия привели к началу глобального конфликта. Планировалось, что издание будет состоять из специально подобранных и фальсифицированных «документов», которые должны будут, по мнению британцев, доказать миру, что, в то время как «Англия честно вела переговоры с Советским Союзом и намеревалась заключить пакт, большевики всё время вели двойную игру и подписанием советско-немецкого договора развязали европейскую войну».

По версии советской разведки, выход, однако, отложили и после, поскольку Франция хотела переделать текст, чтобы книга стала еще более антисоветской.