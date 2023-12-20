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«Известия» побывали в СВР и показали рассекреченные материалы

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Фото: РЕН ТВ
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«Известия» побывали в Службе внешней разведки России (СВР) и показали рассекреченные материалы, с которых уже сняли гриф «Секретно». Корреспондент Семен Еремин 20 декабря рассказал о подвигах сотрудников.

«Вот снимок, здесь в пресс-бюро Геворк Андреевич встречается с Селией Сандис, британской журналисткой, внучкой Черчилля. Она приехала сказать: «Спасибо, Геворг Андреевич, за спасение моего деда», — рассказал руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

Например, советских разведчиков, супругов Геворка и Гоар Вартанян, британцы считают героями. В 1943 году россияне под оперативными псевдонимами Анри и Анита разоблачили в Тегеране немецких диверсантов, сорвали покушение на генерального секретаря СССР Иосифа Сталина, президента США Теодора Рузвельта и премьер-министра Уинстона Черчилля.

«Приходилось менять паспортные данные. И я выходила за Геворка три раза замуж», — призналась Гоар Вартанян.

На стенах в СВР есть фото легендарных разведчиков, например Алексея Ботяна в день его столетия. Этот разведчик провел десятки операций и спас от разрушения Краков. Отступая, фашисты намеревались полностью его разрушить, но Ботян сорвал этот план.

«Там, где были сложены снаряды, склад, мы вложили туда мину, английскую мину, и взорвали этот склад», — вспоминал Ботян.

Он умер в 2020 году, в год столетия Службы внешней разведки.

Некоторые из операций советских разведчиков до сих пор засекречены. Только в этом году впервые был показан наградной лист Николая Кузнецова.

«Основной его задачей была ликвидация крупных чиновников германских оккупационных администраций на оккупированных территориях, нацистских главарей», рассказала Наталья Кириллова, куратор выставки «Великая Отечественная война. 19 ноября 1942–7 ноября 1944».

Кузнецов погиб в перестрелке на Западной Украине «в бою с бандой националистов (бандеровцев)», как указано в документах.

«Такой очень целеустремленный человек, наделенный очень многими талантами. Наши разведчики многие были талантливы по-своему, достаточно много было среди них скульпторов, художников-графиков», — отметил писатель, публицист, историк спецслужб Олег Хлобустов.

В своем трехтомнике о героях российской внешней разведки автор Александр Бондаренко уделил много внимания истории Алексея Козлова, который в конце 1970-х добыл крайне ценную информацию о ядерной программе ЮАР, подтвердил факт создания первой в Африке урановой бомбы. Затем он провел два года под пытками в тюрьме. После освобождения он продолжил работать

Руководитель пресс-бюро СВР России заверил, что придет время, когда можно будет узнать о подвигах российских разведчиков, однако, когда это произойдет, сказать невозможно.

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Ранее, 6 января, СВР на сайте Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина опубликовала секретные документы, в которых говорилось о том, что Великобритания в начале Второй мировой войны вместе с Францией планировала выпустить так называемую Голубую книгу, в которой детали англо-советских переговоров 1939 года выставляли бы СССР в таком ключе, будто именно его действия привели к началу глобального конфликта. Планировалось, что издание будет состоять из специально подобранных и фальсифицированных «документов», которые должны будут, по мнению британцев, доказать миру, что, в то время как «Англия честно вела переговоры с Советским Союзом и намеревалась заключить пакт, большевики всё время вели двойную игру и подписанием советско-немецкого договора развязали европейскую войну».

По версии советской разведки, выход, однако, отложили и после, поскольку Франция хотела переделать текст, чтобы книга стала еще более антисоветской.

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