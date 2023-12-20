Аэропорт Волгограда временно закрыли

В аэропорту Волгограда временно ограничена работа, задержаны несколько авиарейсов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«На данный момент прилеты и вылеты в/из аэропорта Волгограда ограничены», — уточнили в аэропорту.

Уточняется, что один рейс из Москвы ушел на запасной аэродром, еще один прибудет с задержкой из-за ограничения. Как следует из онлайн-табло на сайте аэропорта Волгограда, задерживаются два рейса из столицы — S7 2141 и DP 6965.

Источник «Известий» сообщил, что воздушное пространство в районе аэропорта Волгограда закрыто режимом «Ковёр» до 11:10 мск с возможным продлением закрытия.

Сейчас в аэропорту Волгограда идет регистрация пассажиров на рейс в Стамбул, его вылет запланирован на 10:45 по местному времени (11:45 мск). Задержан вылет четырех самолетов, выполняющих внутренние рейсы по России.

19 декабря временно ограничивался прием и вылет воздушных судов в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Следовавшие в аэропорты города 16 самолетов ушли на запасные аэродромы..