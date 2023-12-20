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В Госдуме назвали причину отказа Зеленского от переговоров с Россией

Депутат Водолацкий: Зеленский давно предал и продал Украину
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/President Of Ukraine
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Президент Украины Владимир Зеленский не сядет за стол переговоров с Москвой, потому что это не в его интересах. Об этом 20 декабря «Известиям» сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Накануне Зеленский заявил, что вопрос переговоров с Россией по урегулированию конфликта сейчас неактуален.

«Он никогда не сядет за стол переговоров, потому что это не в его интересах, он давно уже предал и продал Украину вместе с ее гражданами и территорией, поэтому у него нет сегодня никакого ни морального права, ни этического, ни государственного. Он — несамостоятельная личность. И он будет делать такие заявления для того, чтобы показать своим хозяевам, что он привержен их указаниям. И жертвы, которые он ради этого приносит, несоизмеримы с теми деньгами, которые зарабатывает, поэтому он всегда будет против переговоров», — сказал Водолацкий.

Парламентарий также выразил мнение, что «разговоры» о том, что Запад хочет сменить Зеленского, являются отвлекающим маневром.

«Зеленский устраивает Запад, потому что он безвольный, бесхребетный человек, выполняет все указания, которые дают ему сегодня кураторы из Госдепа», — заключил Водолацкий.

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Ранее, 17 декабря, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что непримиримость Зеленского относительно необходимости начать переговоры с Россией вместо продолжения военных действий может истребить население страны. Он подчеркнул, что украинскому лидеру потребовались миллиарды, чтобы продолжить конфликт после того, как мирное соглашение было близко.

22 ноября президент России Владимир Путин еще раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также глава государства подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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