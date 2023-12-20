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Чехия и Словакия попросили ЕК сохранить поставки российской нефти

«Транснефть»: Чехия и Словакия просят Брюссель оставить поставки нефти из РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Чехия и Словакия обратились в Еврокомиссию с просьбой сохранить поставки российской нефти. Об этом заявил президент компании «Транснефть» Николай Токарев в среду, 20 декабря.

«Чехия и Словакия обратились в Брюссель с просьбой сохранить <…> объемы поставок российской нефти, потому что у них реально нет выхода к морю, они не имеют возможности получать нефть из других источников», — сказал Токарев в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что хоть у Чехии и есть возможность получать какое-то количество нефти со стороны Триеста через другой нефтепровод, но в целом без российской нефти «они просто не смогут существовать».

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Днем ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что стран в 2024 году продолжит использовать нефть из России. По ее словам, Братислава получила от Европейского союза (ЕС) исключение на импорт российской нефти.

Сакова отметила, что для республики это означает сохранение стабильной занятости на нефтеперерабатывающем комбинате Slovnaft и более высокие налоговые поступления. Кроме того, она подчеркнула, что продолжение поставок нефти также означает помощь соседней Чехии, которой грозила нехватка нефтепродуктов.

Тогда же ЕС в рамках 12-го пакета санкций в отношении России освободил от соблюдения потолка цен нефтегазовый проект «Сахалин-2», который является одним из крупнейших комплексных нефтегазовых проектов, в рамках которого работает нефтегазовая инфраструктура по добыче, транспортировке и переработке углеводородов.

Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций 18 декабря. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения. Сообщалось также, что ЕС намерен обеспечить более строгое соблюдение потолка цен на российскую нефть, однако он продлил на один год срок действия исключений на ее импорт из России.

Комментируя введение новых ограничений, зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил «Известиям», что Евросоюз вредит сам себе, вводя новые антироссийские санкции.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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