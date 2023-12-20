В Иркутской области 14-летний школьник ударил ножом одноклассника

В Нижнеудинске Иркутской области 14-летний школьник ударил одноклассника ножом в грудь. Об этом 20 декабря сообщил источник «Известий».

Одноклассники были в ссоре. Утром 18 декабря один из мальчиков ударил ножом в грудь своего оппонента. Пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением.

«Прокуратура организовала проверку по сообщению об инциденте в образовательном учреждении в городе Нижнеудинске с участием двух 14-летних школьников», — говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры Иркутской области.

Прокуроры планируют оценить, как в образовательном учреждении исполнялся закон об охране жизни и здоровья детей, а также как там обеспечивали безопасность учеников и педагогов.

Ранее, 11 сентября, в Ростовской области 15-летний подросток с ножом ранил четырех взрослых, когда пытался зайти в школу. Состояние получивших ранения оценивается как легкой степени тяжести. Среди детей пострадавших нет. Отмечалось, что школьник страдает психическим заболеванием.