Названы победители шестого сезона Школьной лиги
Завершился шестой сезон Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги (Школьной лиги). За первенство в пяти видах программы боролись школьные сборные со всей страны. LAN-финал турнира прошел 17 декабря в Москве на VK Play Арене.
По итогам финальных матчей победителями стали:
Первое место — МАОУ «Лицей №11» (Ростовская область)
Второе место — МАОУ «Лицей №3» (Чувашская Республика, г. Чебоксары)
Третье место — МАОУ «СШ №149» (Красноярский край)
Победителями в спецноминациях стали:
- «MVP» в Dota 2 — Ярослав Черных, МБОУ СОШ №1
- «Блестящий момент» в Мире танков — Семен Таланов, МАОУ Лицей №3
- «Больше всех» в Tetris — Владислав Коновалов, МАОУ Лицей №11
- «Не зевай!» в шахматах — Николай Протасов, МАОУ СШ №149
- «Меньше — лучше» для дисциплины «Поиск в интернете» — Ярослав Рождественский, ПГЛ (МАОУ «Гуманитарный лицей»)