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На Украине абоненты оператора «Киевстар» сообщили о пропаже мобильной связи

Абоненты оператора «Киевстар» сообщили, что мобильная связь снова пропала
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Абоненты украинской телекоммуникационной компании «Киевстар» сообщили, что у них снова пропала мобильная связь. Комментарии о проблемах появились на странице оператора в соцсетях в среду, 20 декабря.

Пользователи сообщили об отсутствии связи в Одессе, Львове и других крупных городах по всей Украине. Официальных комментариев от «Киевстара» пока не поступало.

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До этого, 12 декабря, сообщалось, что на сеть связи «Киевстар» произошла мощная хакерская атака, из-за которой случился технический сбой. В результате были временно невозможны услуги связи и доступ в интернет. Гендиректор компании Александр Комаров отметил, что хакеры хотели разрушить сеть. Отмечалось, что в связи со случившимся Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело.

13 декабря гендиректор компании Александр Комаров сказал, что хакеры взломали защиту «Киевстара» с помощью учетной записи одного из сотрудников. Он также отметил, что компания использовала для защиты от киберугроз самые современные технологии.

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