Более 70% россиян не видят смысла Нового года без селедки под шубой

Большинство россиян не видят смысла Нового года без селедки под шубой, следует 20 декабря из данных маркетплейса услуг YouDo, которые есть в распоряжении «РИА Новости».

Исследование показало, каким хотят видеть новогодний стол россияне.

«Так, 91% опрошенных заявили, что выступают категорически против тертого яблока в оливье, а 72% не видят смысла праздника без селедки под шубой. 24% респондентов заявили, что не будут пить спиртное под бой курантов, а 64% рассказали, что будут готовить более трех салатов», — следует из данных исследования, в котором поучаствовали 11 829 пользователей маркетплейса.

Также выяснилось, что многие россияне заранее продумали организацию поваров и праздничных гостей на Новый год.

Спрос на поваров, которые заранее приготовят меню к праздникам, вырос на 47% за последние две недели по сравнению с аналогичным периодом предыдущего месяца, а на Дедов Морозов и Снегурочек, которые возьмут на себя поздравления детей и близких, — на 127%.

К тому же, по данным опроса, россияне позаботились о чистоте в доме перед праздниками: за последние две недели декабря спрос на категорию «Уборка и помощь по хозяйству» вырос на 64% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего месяца. Также популярными заданиями в декабре стали покупка подарков, средняя стоимость которых по стране составила 1116 рублей, организация досуга на новогодние праздники (1091 рубль), доставка подарков (1216 рублей), новогодний макияж (1711 рублей), новогодняя фотосессия (2328 рублей). Также популярным стало задание нарядить елку и украсить дом (1308 рублей).

Около 34% россиян в качестве новогоднего желания загадают повышение заработной платы или продвижение в должности, а 31% — улучшение материального положения (например, переезд, покупка квартиры, дома или машины). Из опрошенных 21% загадают пополнение в семействе, и 11% — выйти замуж или жениться. А еще 3% россиян заявили, что у них всё хорошо, и загадают, «чтобы не стало хуже».

Ранее в этот же день стало известно, что всего 26% россиян уверены в получении новогодней премии. В то же время половина граждан не рассчитывают на новогоднее вознаграждение. Такие результаты показал декабрьский опрос сервиса HeadHunter. Эксперты уверены, что всё больше компаний будут поощрять сотрудников — не только для их мотивации, но и для удержания кадров в условиях дефицита специалистов.

19 декабря «СберСтрахование жизни» и сервиса «Работа.ру» провели опрос и узнали, сколько россияне планируют потратить на празднование Нового года. Как показало исследование, каждый четвертый россиянин откладывает деньги на Новый год заранее и чаще всего тратит их на подарки родным, друзьям и себе. На празднование Нового года до 10 тыс. рублей планируют потратить 25% опрошенных, от 10 тыс. до 25 тыс. рублей — 27%. Еще 22% респондентов назвали сумму от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, 7% — от 50 тыс. до 75 тыс. рублей, 8% — от 75 тыс. до 100 тыс. рублей, 11% — более 100 тыс. рублей. При этом выяснилось, что каждый четвертый россиянин откладывает деньги на празднование Нового года заблаговременно.