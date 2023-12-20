Реклама
Прямой эфир
Пресс-релизы
Росприроднадзор открыл выставку работ победителей премии «Экология — дело каждого»
Мир
Чехия и Словакия попросили ЕК сохранить поставки российской нефти
Общество
Аэронавигация временно ограничена в аэропорту Волгограда
Общество
ФСБ изъяла в Москве почти 700 кг предназначенных для переправки в ЕС наркотиков
Происшествия
Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в центре Москвы
Мир
Си Цзиньпин назвал отношения РФ и КНР стратегическим выбором двух стран
Мир
Лавров прибыл в Марокко для участия в Российско-арабском форуме сотрудничества
Мир
Axios узнал о предложении Израиля объявить гуманитарную паузу
Мир
Зеленский заявил о намерении оценивать помощь Германии по реальным поступкам
Мир
Мазаева приговорили к восьми годам исправительной колонии за помощь террористам
Мир
В Пекине началась встреча Мишустина и Си Цзиньпина
Мир
ЮАР предложила обсудить украинскую «формулу мира» при участии России
Мир
В Британии отметили недовольство ВСУ продвижением российских солдат
Мир
Количество погибших в результате землетрясения в Китае увеличилось до 131
Мир
Гаврилов предрек угасание финансовой поддержки США Украины

Зампостпреда РФ при ООН заявила о боязни украинского коллеги говорить на русском языке

Заболоцкая: постпред Украины при ООН Кислица боится говорить на русском языке
0
Фото: TASS/Zuma
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица боится говорить в Генеральной Ассамблее (ГА) организации на русском языке, опасаясь быть подвергнутым репрессиям со стороны киевского режима. Об этом заявила 19 декабря заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая.

Она отметила, что выступавший перед ней Кислица решил в обращении к ГА ООН перейти на испанский язык. Заболоцкая констатировала, что целью Киева по-прежнему является продолжение человеконенавистнической политики, которая направлена на уничтожение на Украине всего русского: притеснение русскоязычного населения и ликвидацию русской идентичности в стране.

«Пример тому — представитель Украины, который готов в Генеральной Ассамблее выступать на любом языке, кроме русского, потому как боится использовать русский язык, дабы не подвергнуться репрессиям со стороны своего собственного правительства», — цитирует ее ТАСС.

Дипломат также указала присутствующим на «необъяснимую жестокость» киевского режима по отношению к собственным гражданам, отметив, что данная идеология «замешана на ненависти и расизме».

Теряют дар речи: для чего на Украине раздувают языковые скандалы
Киевские чиновники требуют ущемлять права русских

Ранее 19 декабря верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что на Украине должны быть разрешены все используемые ее населением языки, чтобы уже сейчас подготовиться к такой стране, в которой люди хотели бы жить после окончания текущего конфликта. Данную позицию он озвучил в Совете по правам человека ООН, представляя доклад по правам человека на Украине.

За день до этого профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро написал в статье для Foreign Policy, что на Украине нарушаются права национальных меньшинств. В частности, эксперт отметил преследование русскоязычного населения страны через неподобающее отношение к языку, культуре, истории и религии. Кроме того, на Украине не признают русских не только в качестве коренного населения, но и в качестве меньшинства, добавил политолог.

До этого, 8 декабря, Верховная рада приняла законопроект о национальных меньшинствах, который ужесточает ограничения на использование русского языка в стране. Уточнялось, что он нацелен на выполнение требований Европейской комиссии (ЕК).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023