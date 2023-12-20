Зампостпреда РФ при ООН заявила о боязни украинского коллеги говорить на русском языке

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица боится говорить в Генеральной Ассамблее (ГА) организации на русском языке, опасаясь быть подвергнутым репрессиям со стороны киевского режима. Об этом заявила 19 декабря заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая.

Она отметила, что выступавший перед ней Кислица решил в обращении к ГА ООН перейти на испанский язык. Заболоцкая констатировала, что целью Киева по-прежнему является продолжение человеконенавистнической политики, которая направлена на уничтожение на Украине всего русского: притеснение русскоязычного населения и ликвидацию русской идентичности в стране.

«Пример тому — представитель Украины, который готов в Генеральной Ассамблее выступать на любом языке, кроме русского, потому как боится использовать русский язык, дабы не подвергнуться репрессиям со стороны своего собственного правительства», — цитирует ее ТАСС.

Дипломат также указала присутствующим на «необъяснимую жестокость» киевского режима по отношению к собственным гражданам, отметив, что данная идеология «замешана на ненависти и расизме».

Ранее 19 декабря верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что на Украине должны быть разрешены все используемые ее населением языки, чтобы уже сейчас подготовиться к такой стране, в которой люди хотели бы жить после окончания текущего конфликта. Данную позицию он озвучил в Совете по правам человека ООН, представляя доклад по правам человека на Украине.

За день до этого профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро написал в статье для Foreign Policy, что на Украине нарушаются права национальных меньшинств. В частности, эксперт отметил преследование русскоязычного населения страны через неподобающее отношение к языку, культуре, истории и религии. Кроме того, на Украине не признают русских не только в качестве коренного населения, но и в качестве меньшинства, добавил политолог.

До этого, 8 декабря, Верховная рада приняла законопроект о национальных меньшинствах, который ужесточает ограничения на использование русского языка в стране. Уточнялось, что он нацелен на выполнение требований Европейской комиссии (ЕК).