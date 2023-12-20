Жителя Хабаровского края осудили на 9,5 года колонии за госизмену

Жителя Хабаровского края суд приговорил к 9,5 года колонии строгого режима за государственную измену. Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной службы безопасности РФ по региону в среду, 20 декабря.

Как отмечается, судом было установлено, что мужчина связался с главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины с целью передачи данных о российских военных объектах, дислоцированных в Хабаровском крае.

В ведомстве уточнили, что эти объекты могли быть в дальнейшем использованы для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами.

18 декабря сообщалось, что в Псковской области сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма по делу о государственной измене в пользу Украины. По версии следователей, мужчина в период с августа по декабрь 2022 года на территории полуострова фотографировал и снимал личный состав, военную технику и позиции подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ.

Помимо этого он с помощью специального программного обеспечения определил координаты расположения техники и личного состава российских войск и передал эти сведения украинским Вооруженным силам (ВСУ) и Службе безопасности Украины (СБУ).