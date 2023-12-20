Реклама
Прямой эфир
Мир
Axios узнал о предложении Израиля объявить гуманитарную паузу
Мир
Зеленский заявил о намерении оценивать помощь Германии по реальным поступкам
Мир
Мазаева приговорили к восьми годам исправительной колонии за помощь террористам
Мир
В Пекине началась встреча Мишустина и Си Цзиньпина
Мир
ЮАР предложила обсудить украинскую «формулу мира» при участии России
Мир
В Британии отметили недовольство ВСУ продвижением российских солдат
Мир
Количество погибших в результате землетрясения в Китае увеличилось до 131
Мир
Гаврилов предрек угасание финансовой поддержки США Украины
Мир
Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в местных праймериз
Мир
Штаб Трампа обжалует запрет суда в Колорадо на участие в праймериз
Мир
Гаврилов указал на игнорирование угрозы попадания оружия для Киева к экстремистам
Общество
Союз потребителей подал иск к «Аэрофлоту» за возврат билетов на Пхукет
Мир
Гаврилов указал на невозможность изоляции России после встречи ОБСЕ
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшие осадки 20 декабря в Москве
Экономика
В России оформили рекордное число полисов каско

Мишустин заявил о проектах России и Китая почти на 20 трлн рублей

Мишустин: Россия и Китай реализуют 80 проектов на сумму почти 20 трлн рублей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая «справилось с непростыми вызовами» в 2023 году. Об этом 20 декабря заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Достигнуты хорошие результаты в инвестиционной сфере. В работе 80 совместных проектов на общую сумму почти 20 триллионов рублей или около 1,6 миллиарда юаней», — заявил премьер.

Также Мишустин напомнил, что во взаимных расчетах Россия и Китай полностью перешли на национальные валюты. Так, более 90% платежей осуществляется в юанях и рублях.

Валютная обстановка: РФ и КНР во взаимных расчетах почти ушли от доллара
Российский премьер в Пекине провел переговоры с китайским руководством

Ранее в этот день Си Цзиньпин в худе встречи с Мишустиным заявил, что российско-китайские отношения держатся на крепкой основе, что способствует дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Российская делегация во главе с Мишустиным находится с рабочим визитом в КНР с 19 декабря.

18 декабря в совместном заявлении России и Китая по итогам девятого китайско-российского финансового диалога в Пекине отмечалось, что страны намерены продолжать углубление взаимовыгодного сотрудничества в различных форматах на фоне нестабильности мировой экономики и западных санкций.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил после заседания российско-китайской межправкомиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, что Россия и Китай планируют к 2030 году увеличить объем товарооборота до $300 млрд. По его словам, за 11 месяцев 2023 года торговый оборот обеих стран уже превысил $201 млрд.

15 декабря вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Китай договорились о сотрудничестве в области технологий по производству водорода. В свою очередь, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян после встречи с Новаком также отметил, что энергетическое сотрудничество двух стран в текущем году активно развивалось и достигло новых результатов даже в условиях сложной и напряженной международной обстановки.

7 декабря президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании форума «Россия зовет!», что Москва готова к всестороннему сотрудничеству с Пекином. Он подчеркнул, что РФ и КНР думают о перспективах и будущем мироустройстве, а также отходят от модели «купил-продал» в двусторонних отношениях.

25 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьером Госсовета КНР Ли Цяном рассказал, что товарооборот России и Китая за девять месяцев 2023 года вырос на 27%. Он добавил, что свыше 90% расчетов между странами проводится в национальных валютах.

В свою очередь, премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил, что сотрудничество Китая и России не направлено против третьих сторон и не подчиняется диктату извне. Он также отметил, что Пекин собирается расширять сотрудничество с Москвой по всем направлениям и укреплять отношения стратегического партнерства.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023