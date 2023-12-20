Мишустин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с жертвами землетрясения

Российский премьер-министр Михаил Мишустин 20 декабря в ходе переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином в Пекине выразил соболезнования в связи с гибелью людей во время землетрясения в Китае.

«Хотел бы выразить вам, уважаемый господин Си Цзиньпин, глубокие соболезнования в связи гибелью людей в результате разрушительного землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай. Знаю, что вы лично переживаете в связи с этой трагедией»,— сказал он.

Также он напомнил, что по решению президента РФ Владимира Путина российская сторона готова оказать помощь в ликвидации последствий землетрясения.

Кроме того, Мишустин передал китайскому лидеру теплое приветствие и наилучшие пожелания от его российского коллеги. Премьер-министр РФ подчеркнул, что прошедшие ранее в марте и в октябре этого года российско-китайские саммиты подтвердили важность дальнейшего укрепления партнерства и стратегического взаимодействия двух стран.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло 18 декабря в 23:59 (18:59 мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу. Позднее, 20 декабря, стало известно, что число жертв этого природного явления достигло 131, среди которых 113 погибших в провинции Ганьсу и 18 — в провинции Цинхай.

Отмечалось, что повреждены некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры.

19 декабря соболезнования в связи с землетрясением выразил председателю КНР Си Цзиньпину российский лидер Владимир Путин. Глава государства отметил, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате стихийного бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.

Кроме того, председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Пекине сказал, что Россия готова оказать содействие в ликвидации последствий землетрясения в китайских провинциях Ганьсу и Цинхай. Российская делегация во главе с Мишустиным находится с рабочим визитом в КНР с 19 декабря.