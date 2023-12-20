Мазаева приговорили к восьми годам исправительной колонии за помощь террористам

Пособника «Исламского государства» (запрещенной в России международной террористической организации) Зелимхана Мазаева, которого в 2009 году в Дубае заочно обвиняли в убийстве бывшего командира ГРУ «Восток» Героя России Сулима Ямадаева, приговорили к восьми годам исправительной колонии. Соответствующую информацию 20 декабря сообщили в УФСБ России по городу Москве и Московской области.

«Вступил в законную силу обвинительный приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении гражданина Российской Федерации Мазаева Зелимхана Рамзановича 1981 года рождения, причастного к деятельности международной террористической организации «Исламское государство»», — говорится в сообщении.

Суд признал Мазаева виновным в совершении преступления и приговорил его к лишению свободы на восемь лет. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии.

Отмечается, что в результате оперативно-разыскных и следственных мероприятий были собраны доказательства осуществления Мазаевым сбора денежных средств с целью финансирования террористической деятельности. Он переводил деньги членам «Исламского государства», которые участвовали в боевых действиях на территории Сирии.

В сентябре 2022 года Хамовнический районный суд Москвы арестовал уроженца Чечни Зелимхана Мазаева. Тогда ему вменяли организацию незаконного вооруженного формирования по ч. 1 ст. 208 УК РФ.

Покушение на Героя России Сулима Ямадаева было совершено в марте 2009 года. Больше года он находился в одной из больниц Дубая. В августе 2010 года семья Ямадаевых приняла решение отключить бывшего командира батальона «Восток» от аппарата жизнеобеспечения. Власти ОАЭ объявляли Мазаева в международный розыск за убийство Ямадаева.