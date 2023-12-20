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Трамп заявил о необходимости перевозки детей в школы в бронемашинах

Трамп заявил о необходимости иметь в США бронемашины для доставки детей в школы
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Фото: AP Photo/Charlie Neibergall
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В США в связи с высоким уровнем преступности дети не могут самостоятельно добраться до школ без бронемашин. Об этом во вторник, 19 декабря, заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Айова.

«Безопасность будет восстановлена, так что дети смогут гулять с мамами и папами и играть в парках без того, чтобы быть избитыми, терпеть домогательства или быть застреленными. Школьники смогут ходить пешком в школу, как это было когда-то. Сейчас, чтобы отвезти их в школу, нужны бронемашины», — заявил Трамп.

Политик пообещал понизить уровень преступности в США в случае победы на президентских выборах в 2024 году.

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Ранее, 23 октября, Трамп назвал Вашингтон самой опасной столицей мира. По его мнению, Вашингтон превратился в грязную, наполненную преступностью смертельную ловушку. По словам Трампа, если он одержит победу на грядущих выборах нового президента США, то займется благоустройством города и восстановит его прежний вид.

17 сентября бывший американский лидер Дональд Трамп выразил готовность решить большую часть проблем страны в период от полугода до года в случае победы на выборах в 2024 году. Бизнесмен также добавил, что избиратели не должны желать избрания президентом США тем кандидатам, которые говорят о возможности решить проблемы США в течение восьми лет.

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