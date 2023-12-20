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ЮАР предложила обсудить украинскую «формулу мира» при участии России

МИД ЮАР предложил Украине пригласить Россию на обсуждение «формулы мира»
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Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
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ЮАР предложила провести консультации, посвященные обсуждению украинской «формулы мира» при участии России. Об этом 19 декабря в интервью медиагруппе SABC сообщила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

«Возможно, пришло время пригласить Россию на эти заседания, чтобы мы могли начать делать шаги в сторону более официального процесса обсуждения переговоров», — пояснила Пандор.

При этом она отметила, что Украина еще не дала официального ответа на это предложение.

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Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский назвал неактуальным вопрос переговоров с Россией. По словам Зеленского, в настоящий момент прорабатывается единая позиция Украины и 50 стран по «формуле мира». Первые пять пунктов были проработаны на встрече в Мальте, следующие — на встрече в Швейцарии. Как только она будет сформулирована, ее передадут России, указал он.

17 декабря бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что непримиримость украинского президента Владимира Зеленского относительно необходимости начать переговоры с Россией вместо продолжения военных действий может истребить население страны. Он подчеркнул, что Зеленскому потребовались миллиарды, чтобы продолжить конфликт, после того как мирное соглашение было близко.

Газета The New York Times 13 декабря сообщила, что западные страны надеются склонить Украину к переговорам с Россией, так как видят только такой способ восстановить мир. Также отмечалось, что поддержка Киева со стороны Запада становится всё меньше.

22 ноября президент России Владимир Путин еще раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также глава государства подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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