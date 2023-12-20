Гаубицы Д-30 группировки «Запад» уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ
Расчеты гаубиц Д-30 Западной группировки войск уничтожили замаскированные командные пункты и живую силу украинской армии на купянском направлении. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
«Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные опорные командные пункты и живую силу ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) на купянском направлении», — говорится в сообщении.
Накануне, 19 декабря, начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский сообщил, что подразделения Западной группировки войск отразили 10 контратак штурмовых групп украинской армии в районе озера Лиман и северной окраины Синьковки на купянском направлении.
17 декабря Минобороны РФ показало боевую работу расчета радиоэлектронной борьбы «Москва-1» группировки войск «Запад», военнослужащие которого выполняют задачи по ведению радиотехнической разведки, управлению средствами радиопомех и радиоэлектронному подавлению средств ВСУ на купянском направлении.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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